Преступное сообщество лишило петербуржца свободы и чуть не оставило без машины, когда он вышел из колонии

Судебные приставы добились выплаты штрафа от 45-летнего жителя Санкт-Петербурга только после того, как он уже отбыл своё наказание и освободился.

Как сообщили в УФССП по Санкт-Петербургу 10 июля, мужчина был осуждён за организацию преступного сообщества и участие в нём. Какого именно, в управлении не уточнили.

«Суд лишил его свободы и также взыскал с него 70 тысяч рублей. Эта сумма взыскивалась, пока осуждённый находился в местах лишения свободы — из его заработной платы. Какая-то часть гасилась родственниками. Когда мужчина вышел на свободу, ему оставалось заплатить ещё 12 тысяч рублей. Помимо этого ему ещё нужно было заплатить исполнительный сбор в размере тысячи рублей», – сообщили в пресс-службе управления.

Но нужной суммы у мужчины не оказалось — пока он безработный. Для того, чтобы взыскать остаток, приставы арестовали и изъяли автомобиль петербуржца, Сhevrolet Lacetti. Как только осуждавшийся понял, что иномарка может уйти на торгах, нашёл нужную сумму и погасил задолженность.