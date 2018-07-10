Кулибины из Воркуты сделали “Жигузин”: на монстра ушло двое старых “Жигулей”

Щедра Россия на таланты. В республике Коми местные умельцы со скуки создали лимузин из старых “Жигулей”. Свое детище они гордо окрестили “Жигузином”.

кадр из видео

Воркутинец Александр Афанасьев с другом выкупили пару стареньких «Жигулей», после чего распилили их на две части, а затем соединили с помощью сварки и металлических труб. Кардан умельцы тоже сделали самостоятельно. Недостающие детали скручивали с остовов брошенных машин, коих в Воркуте немерено.

«Потратили мы около 5000 рублей, чтоб выкупить два битых кузова. Плюс за колеса отдали еще около тысячи. В сумме вышло примерно 7 тысяч рублей. Работали над «Жигузином» около двух недель: в августе приступили, а к сентябрю он уже стоял на боевом ходу», – рассказал «Фонтанке» Александр Афанасьев.

Создатели механического «Франкенштейна» не были уверены, что все получится. Самым сложным, по словам Александра, было соединить две части так, чтобы ничего не развалилось по дороге. В начале 2018 года проект был полностью завершен, а 8 июля монстра представили на городском мероприятии. На кадрах видно, как «Жигузин» резво стартует и валит боком. Его создатели сокрушаются, что по городу на нем не поездить, ведь «Жигузины» в России пока на учет не ставят. Воркутинские умельцы уже знают, чем еще удивить горожан, но тайну пока раскрывать не планируют – хотят сохранить интригу.