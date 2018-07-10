Швейцария подала жалобу в ВТО из-за пошлин США

Швейцария подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу из-за введенных США пошлин на сталь и алюминий, сообщает 10 июля Reuters со ссылкой на министерство экономики страны.

«С точки зрения Швейцарии дополнительные пошлины, которые, согласно позиции США, были введены для защиты национальной безопасности, безосновательны», — говорится в заявлении.

Согласно правилам ВТО, у США есть 60 дней для урегулирования данного вопроса. После этого у Швейцарии будет право вынести его на рассмотрение коллегии судей.

Ранее Россия ввела дополнительные повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара в качестве ответных мер на введение США пошлин на сталь и алюминий. Под ответные меры попадут некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.