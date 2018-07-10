Мундиалевское великолепие Нижнего Новгорода не выдержало дождей: набережной у стадиона практически нет

Благоустроенная территория около Мещерского озера пришла в негодность после того, как город на Волге попрощался с чемпионатом мира по футболу.

В группах Нижнего Новгорода в социальных сетях появились фото и видео о том, как непогода испортила дорогу и набережную, построенные к мундиалю. Отмечается, что благоустройство "смыло дождями" уже после того, как 6 июля стадион принял последний матч между командами Франции и Уругвая. Местные жители считают, что, скорее всего, причиной разрушения стали сильные дожди, с которыми не справляются ливневки. Однако отмечается, что ливни не являются чем-то аномальным для города на Волге.