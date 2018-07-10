Лондонский "Арсенал" тоже захотел Головина

Английский футбольный клуб «Арсенал» решил сделать трансферное предложение московскому ЦСКА по поводу полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.com 10 июля.

По информации издания, руководство московского клуба не расстанется с футболистом менее чем за 35 миллионов евро. Сам Головин пока не определился с будущим.

По ходу чемпионата СМИ сообщали о том, что Головин близок или уже подписал контракт с итальянским "Ювентусом". Позже выяснилось, что ЦСКА не устроила предложенная итальянцами сумма трансфера в 20 млн евро. Уже в конце июня спортивные СМИ заявили, что Головин интересен лондонскому "Челси", представители команды уже встречались с агентом Головина.

Об интересе к российскому футболисту также заявляли английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Монако».