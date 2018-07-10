Ездить без техосмотра может стать дороже, но штрафовать обещают только раз в день

Владельцев машин, не прошедших технический осмотр, будут штрафовать на 2 тысячи рублей, а не на 800, как планировалось ранее. Об этом 10 июля сообщает RT со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития пакет поправок в Кодекс административных правонарушений, Уголовный кодекс и закон о техническом осмотре, с которым ознакомились «Известия».

Следить за соблюдением этого требования для автомобилистов будут в основном камеры фото- и видеофиксации, информация с которых и станет основанием для оформления квитанции. Штрафовать за отсутствие диагностической карты будут не более раза в сутки.

Ужесточат и требования для лиц, проводящих технический осмотр автомобиля. Так, выдача документов на неисправную машину будет караться суммой от 5 до 10 тысяч рублей. Накажут и за внесение неверных данных в автоматизированную систему техосмотра. Сейчас за это правонарушение несут ответственность только юридические лица.

Кроме того, уголовное наказание будет грозить тем, кто проводит ТО без аккредитации от Российского союза автостраховщиков.

Напомним, что в данный момент за отсутствие техосмотра штрафуют такси, грузовики, а также автомобили экстренных и специальных служб. За проект поправок в КоАП выступают Российский союз автостраховщиков, МВД, Ространснадзор и Федеральная антимонопольная служба.