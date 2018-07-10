Матч российской сборной против Хорватии посмотрело рекордное количество украинцев

Четвертьфинальный матч финала Кубка мира по футболу Россия — Хорватия стал одним из самых рейтинговых спортивных событий на украинском телевидении. Об этом 10 июля в Facebook сообщила пресс-служба канала «Интер», который транслировал поединок сборных.

По данным измерений компании Индустриального телевизионного комитета Украины (ИТК), матч смотрело 26 процентов всех совершеннолетних телезрителей в стране, чьи телевизоры были включены во время, совпадающее с трансляцией мероприятия. В городах с населением от 50 тысяч человек доля составила 31,4 процента. Матч стал «абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате» мира по футболу, сообщает «Интер».

«По целевой аудитории 18-54 года в крупных городах матч собрал долю 30,6 процента, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза», — пояснили представители электронного СМИ.

Прежде, по данным телеканала «Интер», самым рейтинговым матчем на Украине считалась встреча сборных России и Испании в 1/9 финала мундиаля 1 июля, закончившаяся победой россиян в серии пенальти со счетом 4:3. Прямой эфир посмотрели 4,4 миллиона человек.

Игра России и Хорватии прошла 7 июля в Сочи и завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти. завтра они сыграют в полуфинале турнира против сборной Англии в Москве.

До начала турнира украинские власти намеревались запретить трансляции чемпионата в своей стране.