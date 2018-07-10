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Общество
10.07.2018 11:02
Печать

В России придумали еще один налог. Приятно пахнуть может стать дороже

Минфин предложил ввести акциз на этиловый спирт для производства косметики и парфюмерии с 2019 года. Инициативу поддержали в Минздраве и выразили уверенность, что роста цен не будет, хотя эксперты предупреждают об обратном.

Как пишет 10 июля Lenta.ru со ссылкой на «Известия», предложенный Минфином налог составляет 523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей — за литр денатурированного.

Данная мера, по мнению авторов законопроекта, позволит удалить с рынка производителей нелегального алкоголя. Производители, которые подтвердят, что спирт использовали по назначению, получат налоговый вычет.

Как пишет издание, исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова заявила, что производителям парфюмерии и косметики потребуется в несколько раз увеличить оборотный капитал, чтобы оплатить новый налог. Скоробогатова также предупредила, что подобные меры приведут к подорожанию продукции минимум в полтора раза.

 

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