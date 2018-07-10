Россияне признались, кого считают потенциальным победителем ЧМ-2018

Каждый пятый опрошенный россиянин (21%) считает, что победителем чемпионата мира по футболу-2018 станет сборная Франции. Такие результаты опроса россиян 10 июля приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На победу сборной Англии надеются 18%, Хорватии – на процент меньше. Ещё 14% ожидают, что главный трофей мундиаля достанется сборной Бельгии.

За матчем сборной России и Хорватии, по признанию самих россиян, следили 68%. Большинство смотрели игру дома или на работе. При этом победу российской сборной в этой встрече ждали 69%. Ещё 17% надеялись на ничью. К сожалению для сборной и всех болельщиков, сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата, проиграв хорватам по пенальти (3:4).

Сегодня на стадионе «Санкт- Петербург» в 21:00 начнется встреча сборных Бельгии и Франции. Этот матч определит первого финалиста чемпионата.

Второй финалист станет известен 11 июля: в московских «Лужниках» сыграют сборные Хорватии и Англии.