Фейкового саудовского принца подвёл хороший аппетит. Мошенник погорел на любви к свинине

В США судят 47‐летнего Энтони Жиньяка, который почти 30 лет выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии и попался лишь после публичного поедания свинины. Об этом 10 июля сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.

Последней и роковой для Жиньяка стала сделка с американским девелопером Джеффри Саффером. Псевдопринц обещал вложить в его сеть гостиниц 440 миллионов долларов, а в качестве гарантии даже предоставил выписку со счета в банке Дубая на 600 миллионов долларов. Как выяснилось позже, поддельную.

Чтобы пустить будущему партнеру пыль в глаза, Жиньяк принимал его в якобы своем роскошном отеле, а передвигался исключительно на люксовых иномарках с дипломатическими номерами, купленными на eBay. Эта афера могла ему удаться, если бы не любовь к свинине. Саффер заметил, как за обедом «принц» налегает на мясо, запрещенное исламом. Тогда он и попросил свою службу безопасности начать проверку.

В номере предполагаемого мошенника нашли поддельные кредитные карты и визитки, документы на имя члена саудовской королевской семьи, а также тысячи долларов наличными. Когда к расследованию подключилась полиция, выяснилось, что Жиньяк использовал подставные личности с 1991 года. Задержали его в аэропорту, когда тот пытался улететь из США под чужим именем.