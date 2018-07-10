Граффити с Черчесовым вернулось в Петербург. В измененном виде

Закрашенное изображение тренера национальной футбольной сборной на трансформаторной будке в Петербурге появилось снова.

Новое граффити со Станиславом Черчесовым в ночь на 10 июля нарисовали в Пушкарском саду после того, как старое изображение закрасили серой краской. Ранее команда уличных художников HoodGraff анонсировала новый рисунок на футбольную тему, однако задумка не раскрывалась.

Как "Фонтанке" рассказал один из соавторов рисунка, Артем Бурж, после того, как вандалы лишили тренера пальца, создатели нашумевшего граффити решили не откладывать ответ в долгий ящик и в 3 часа ночи приступили к работе.

"Мужик [Станислав Черчесов] отслужил России, как и вся сборная", – обосновывает выбор персонажа для граффити Бурж.

Он отметил, что своей работой HoodGraff хотели поблагодарить национальную команду, которая, по словам художника, была достойна полуфинала и хорошо показала себя на чемпионате. На новом портрете все пальцы Черчесова вместе: он отдает честь.