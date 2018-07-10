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10.07.2018 10:22
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Граффити с Черчесовым вернулось в Петербург. В измененном виде

Закрашенное изображение тренера национальной футбольной сборной на трансформаторной будке в Петербурге появилось снова.

Новое граффити со Станиславом Черчесовым в ночь на 10 июля нарисовали в Пушкарском саду после того, как старое изображение закрасили серой краской. Ранее команда уличных художников HoodGraff анонсировала новый рисунок на футбольную тему, однако задумка не раскрывалась. 

Как "Фонтанке" рассказал один из соавторов рисунка, Артем Бурж, после того, как вандалы лишили тренера пальца, создатели нашумевшего граффити решили не откладывать ответ в долгий ящик и в 3 часа ночи приступили к работе. 

"Мужик [Станислав Черчесов] отслужил России, как и вся сборная", – обосновывает выбор персонажа для граффити Бурж.  

Он отметил, что своей работой HoodGraff хотели поблагодарить национальную команду, которая, по словам художника, была достойна полуфинала и хорошо показала себя на чемпионате. На новом портрете все пальцы Черчесова вместе: он отдает честь. 

Справка:

Портрет тренера российской команды нарисовали на трансформаторной будке в Пушкарском саду 21 июня. Авторы проекта – команда уличных художников HoodGraff. На завершающей стадии помочь граффитистам пришел музыкант Сергей Шнуров, строчка из песни которого «Ты просто космос, Стас!» появилась рядом с Черчесовым. Вскоре недовольный петербуржец попросил власти «закрасить скорее» изображение, так как ему «стыдно за местный стрит-арт». Однако администрация Петроградского района отложила решение судьбы граффити до ноября. После поражения от Хорватии изображение главного тренера претерпело изменения - вандалы лишили Черчесова пальца. Изображение наставника россиян не понравилось фанатам «Зенита», который рассмотрели в жесте Черчесова на рисунке непроизвольную рекламу польской «Легии» и спартаковский бэкграунд. Дело дошло до драки с защитниками граффити. После этого HoodGraff решили в ответ удалить свое творение, закрасив трансформаторную будку серой краской.

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