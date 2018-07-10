Ущерб от пожара в Доме архитектора оценили в 106 миллионов рублей. КГИОП требует возбудить уголовное дело

Причиной майского пожара в особняке Половцева на Большой Морской улице стал удлинитель, не выдержавший нагрузки. Очаг возгорания был расположен в кухне ресторана на первом этаже, сообщает 10 июля пресс-служба комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге. В связи с этим КГИОП направил заявление в полицию и прокуратуру Адмиралтейского района о возбуждении уголовного дела.

– Предварительная оценка ущерба после пожара на объекте составила не менее 106 млн рублей. В данный расчет не вошла стоимость утраченной полностью исторической уникальной отделки – панно из «кордовской» кожи, расположенное в верхней части стен по периметру помещения столовой, а также орнаментальной росписи по стенам и плафону данного помещения, – уточнили в комитете.

При этом, как объяснили специалисты, сумма ущерба может увеличиться после детального натурного исследования, в том числе межэтажных перекрытий.

Кроме интерьера столовой пострадала отделка расположенного над ней небольшого помещения между Бронзовым залом и Дубовой гостиной, в котором в советское время была устроена кинобудка. Частично обуглилась резная дубовая отделка порталов Дубовой гостиной, затронут небольшой участок паркета Бронзового зала. Вследствие пожара и распространения дыма немного закоптились стены и полы в ближайших к очагу пожара помещениях: в Дубовой гостиной, каминном холле и на парадной лестнице.

Комиссия КГИОП отмечает, что ранее отреставрированные залы второго этажа почти не пострадали благодаря нескольким факторам. Во-первых, выручили бдительные жильцы дома напротив, которые в 7 утра заметили дым и вызвали пожарных. Во-вторых, огнеборцы сработали очень оперативно. И в-третьих, отремонтированные залы спасла от огня пропитанная антипиреном перегородка между столовой и буфетом, выставленная на время реставрации.

Тем временем общепит в особняке Половцева продолжает работу, несмотря на предостережение, направленное 25 мая в адрес Санкт-Петербургского союза архитекторов. КГИОП просит главное управление МЧС по городу и Роспотребнадзор провести проверку. А прокуратуру и полицию — возбудить уголовное дело.

Дом архитектора, известный как особняк Половцева, загорелся ранним утром 23 мая. Сперва в Союзе архитекторов сказали, что ничего ценного пожар не затронул. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что огонь уничтожил кожаные испанские панно XIX века. В июне в Союзе архитекторов поняли, что масштаб бедствия намного больше, и приступили к сбору денег на реставрацию.