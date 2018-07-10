Черчесов не будет смотреть оставшиеся игры чемпионата мира, но поддержит Бельгию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть в оставшихся матчах чемпионата мира по футболу. Об этом 10 июля пишет «Советский спорт».

«Дальше турнир смотреть не буду. Буду поддерживать бельгийцев. Их тренер Роберто Мартинес мне симпатичен, мы с ним знакомы. Когда я приезжал в Брюгге, он мне жаловался, что у него проблемы с составом. А я на него смотрел и думал: «Мне бы твои проблемы», — приводит издание слова Черчесова в эфире Первого канала.

Россия уступила Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти. Сборная Бельгии 10 июля сыграет в полуфинале со сборной Франции. Матч пройдет в Петербурге. 11 июля в Москве встретятся сборные Хорватии и Англии.