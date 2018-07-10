СК заявил, что пожарные в Кемерово угрожали потерпевшим по делу «Зимней вишни»

Следственный комитет заявил, что коллеги пожарного, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», угрожали потерпевшим. Как рассказали в СК, потерпевших просили «не судить героя», желали им сгореть в ТЦ, а также фотографировали номера их машин.

Об угрозах рассказал в суде руководитель следственной группы Следственного комитета России (СКР) Рустам Габдулин, сообщает 10 июля РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших», — сказал Габдулин.

По словам Габдулина, у здания суда потерпевших ждали около двух десятков коллег задержанного Бурсина. Они якобы не только фотографировали номера машин, но и призывали потерпевших «побояться бога и не судить героя».

«Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми», — добавил Габдулин.

Начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Андрея Бурсина задержали 7 июля по уголовному делу о халатности. По версии следствия, во время тушения ТЦ «Зимняя вишня» Бурсин не организовал «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона», а также разведку пожара. Сейчас он находится под стражей, решается вопрос о продлении ареста.

Ранее Бурсин рассказывал о том, как проходило тушение «Зимней вишни», в частности упоминал о ретировавшейся администрации торгового центра.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них много детей. По делу о пожаре проходят десять фигурантов, среди которых сотрудники ТЦ и кемеровского МЧС. В ходе расследования в «Зимней вишне» были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. Как стало известно, сотрудники МЧС не проверяли «Зимнюю вишню» по указанию руководства кемеровской прокуратуры.