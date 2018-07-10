За изнасилование школьницы на Витебском задержан только что отсидевший за убийство

Консьержка дома на Витебском проспекте услышала шум в лифте после того, как туда зашла девчонка 13 лет. Она вызвала полицию, а сотрудники успели встретить приезжего из столицы возле парадной. Оказалось, что задержанный недавно отбыл срок за убийство, а проживает рядом. «Фонтанка» выяснила, что он признает отвертку, а Следственный комитет уверен в двух тяжких составах, связанных с нападением на несовершеннолетних.

По информации нашего издания, 9 июля около 18:30 возле парадной одного из домов по Витебскому проспекту наряд патрульно-постовой службы Московского района задержал 39-летнего москвича. Через несколько минут полицейские уже разговаривали со школьницей, которая живет в этом доме, и с вахтером, которая вызвала полицию.

Вскоре оперативники уголовного розыска восстановили картину произошедшего. Выяснилось, что подросток заметила подозрительного мужчину еще на улице, и девочка не пошла сразу в свою парадную, задержавшись возле соседнего дома. Ныне подозреваемый вошел в дом первым, выкрутил камеру видеонаблюдения в лифте и дождался ее в холле. В лифте он напал на нее, угрожая отверткой, заставил подчиниться и, по версии следствия, изнасиловал на 10-м этаже.

Как стало известно «Фонтанке», он освободился из колонии весной этого года, где отбыл более 10 лет за убийство и разбой. Сам же проживает с петербурженкой буквально в километре от этого дома на Витебском. Когда с ним начали работать в уголовном розыске, он признал только факт нападения, заявив, что ему нужен был телефон ребенка.

Тем не менее Следственным комитетом по Московскому району в отношении него возбуждены часть четвертая статьи 131 УК – «Изнасилование не достигшей 14-летнего возраста», и часть четвертая статьи 132 УК – «Насильственный действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Понятно, что мужчина из Москвы процессуально задержан до решения суда о мере пресечения. Если читатели его видели и знают о нем больше, они могут связаться с полицией Московского района.