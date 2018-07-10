В США владельцы VW и Audi получат 10 миллиардов долларов от Volkswagen

Концерн Volkswagen выплатит 10 миллиардов долларов владельцам автомобилей в рамках «дизельного скандала». Соглашение признал обоснованным и одобрил апелляционный суд в США, сообщает 10 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Суд заявил, что его задачей было убедиться, что урегулирование не является «мошенничеством, хитростью или сговором между сторонами», а также что соглашение устраивает всех заинтересованных лиц.

Напомним, что автоконцерн оказался в центре дизельного скандала, или «дизельгейта», в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen занижал данные о вредных выхлопах в атмосферу. Власти обязали концерн отозвать из страны 482 тысячи легковых машин марок VW и Audi, проданных в течение 2009 – 2015 годов. Позднее концерн договорился выкупить машины у владельцев и выплатить им компенсации.