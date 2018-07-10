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Общество
10.07.2018 09:10
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Советнику Трампа «приправили» суши нецензурной лексикой и средним пальцем

Советника президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивена Миллера оскорбили в японском ресторане Вашингтона, где он покупал суши. Чиновник в итоге остался без обеда.

Как 10 июля сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, Миллер зашел в небольшой ресторанчик в центре Вашингтона, недалеко от своего дома, и заказал с собой порцию суши. После того как чиновник оплатил заказ и вышел на улицу, сотрудник заведения выбежал за ним. Он окликнул Миллера по имени, тот обернулся, после чего работник ресторана нецензурно оскорбил политика и показал ему два средних пальца.

Вслед за этим советник президента принял решение выбросить обед, который стоил 80 долларов, так как опасался того, что еда может быть испорчена или отравлена.

Вечером 22 июня пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, и попросили покинуть заведение. Позднее ресторатор Стефани Уилкинсон​, выгнавшая Сандерс, объяснила свой поступок тем, что пресс-секретарь работает на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию, а сама Сандерс публично защищала самые «жестокие» решения президента.

После этого случая CNN, ссылаясь на источники, сообщил об усилении охраны Сары Сандерс, а Трамп предложил владельцу ресторана, из которого выгнали Сандерс, сосредоточиться на уборке и ремонте помещения.

 

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