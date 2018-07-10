В Петербурге немецкий болельщик по поддельному билету пытался попасть в Исаакиевский собор. Когда его не пустили, устроил дебош

Гражданин Германии с паспортом болельщика задержан за попытку обмана работников музея и неадекватное поведение в городе на Неве.

Как стало известно "Фонтанке", 63-летний немец попытался по поддельному билету попасть в Исаакиевский собор, за что и был задержан охранниками музея 9 июля примерно в 15.30. После того, как иностранцу запретили вход в учреждение культуры, он начал вести себя неадекватно: кричал, размахивал руками и мешал другим посетителям, отстаивая свою правоту. Потеряв надежду самостоятельно утихомирить иностранца, охрана вызвала сотрудников полиции. В участке задержанному болельщику объяснили правила посещения Исаакиевского собора и других достопримечательностей Северной столицы РФ.

Напомним, что стоимость билета в Исаакиевский собор вместе с колоннадой составляет 400 рублей.