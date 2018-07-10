Растёт число жертв тайфуна «Прапирун» на западе Японии

Число жертв наводнения на западе Японии достигло 130 человек. Об этом 10 июля заявили в полиции страны, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo.

Еще двое пострадавших, госпитализированных в префектуре Хиросима, находились в состоянии клинической смерти, однако пока официальных подтверждений их гибели нет.

Судьба еще 59 человек остается неизвестной.

Вызванные тайфуном «Прапирун» ливни, приведшие к наводнениям, обрушились на Японию 7 июля. Из-за стихийного бедствия была повреждена инфраструктура, парализовано железнодорожное движение, остановлено производство на нескольких автозаводах. Предписание об эвакуации получили почти 6 млн человек.

Количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года, когда из-за потоков дождя вокруг префектуры Нагасаки погибли или считались пропавшими без вести 299 человек.