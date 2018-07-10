Путин намерен посетить финал чемпионата мира по футболу

Президент России Владимир Путин намерен посетить финал чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент будет на финальной игре турнира», — цитирует Пескова «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

При этом представитель Кремля объяснил, почему глава государства не был на матчах национальной команды на ЧМ-2018, а также отметил, что президент искренне поддерживал сборную России.

«Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр, кроме матча открытия и финала. То, что президент не был на матчах российской команды, не означает, что он не болел за сборную, он очень горячо болел за наших. Президент был на постоянной связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым», — подчеркнул Песков.

Финал чемпионата мира — 2018 состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники». За выход в финал 10 июля в Петербурге поборются Франция и Бельгия, а 11 июля в Москве— Хорватия и Англия.