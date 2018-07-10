У спасенных из пещеры в Таиланде детей нашли признаки инфекции

Все спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки чувствуют себя хорошо, однако анализы крови показали признаки инфекции, поэтому детям предстоит провести неделю в больнице на карантине. Об этом 10 июля заявил представитель министерства здравоохранения Таиланда.

«Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет температуры», — цитирует представителя ведомства РБК со ссылкой на Reuters.

«Первые четверо спасенных ребят уже хорошо едят, у них хороший аппетит», — добавил собеседник агентства.

По состоянию на утро вторника, 10 июля, из пещеры эвакуированы восемь человек, спасателям предстоит вывести из нее еще четверых подростков и их тренера.

Юношеская футбольная команда и их тренер пропали в заповеднике Понг Пха на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере после того, как в регионе прошли проливные дожди. Вода затопила входы в пещеру и многие ходы в ней. Британские аквалангисты обнаружили подростков и тренера только 2 июля, они сумели укрыться в одном из залов, где образовался воздушный мешок.

У пещеры развернули лагерь интернациональной команды спасателей, 8 июля начался вывод первых детей из пещеры. Власти стремятся завершить операцию как можно скорее, пока этому способствует погода — дожди на время прекратились. Если ливни возобновятся, то спасти оставшихся детей будет намного сложнее.