Трамп оценил умственные способности помощников, которые советовали не звонить Путину

Президент США Дональд Трамп раскритиковал помощников, которые советовали ему не звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на мартовских выборах. Подробности разговора газете New York Times накануне рассказал источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, помощники отговаривали Трампа от звонка, но американский лидер не только сделал ровно наоборот, но и рассказал об этом Путину, охарактеризовав свое окружение не самыми лестными словами.

«Да они просто глупые люди. Не стоит их слушать», – сказал Трамп Путину.

Также источник издания посетовал, что перед переговорами с Путиным Трамп категорически не желает слушать тех, кто напоминает о работе российского президента в Комитете госбезопасности (КГБ). Президента США предостерегают от возможных манипуляций на переговорах, на что он отвечает, что к встрече «полностью готов».

Переговоры президентов России и США состоятся в Хельсинки 16 июля.