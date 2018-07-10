18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +23
$ 62.83р
73.94р
02:58 10.07.2018
Расширенный поиск

Происшествия
10.07.2018 01:08
Печать

Вооруженный кортеж петербургского бизнесмена Пригульного схлестнулся с полицейскими

 

Кортеж петербургского предпринимателя Андрея Пригульного дал отпор полицейским. Погоня закончилась капитуляцией, когда против вооруженных пистолетами охранников выступили автоматчики.

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов утра 9 июля внимание сотрудников ГИБДД Московского района привлек кортеж автомобилей, точнее ехавший во главе Chevrolet Tahoe черного цвета. На требование остановиться головная машина не отреагировала. Кортеж проследовал во дворы Благодатной улицы и заехал на охраняемую парковку у элитного дома № 24. «Фонтанка» недавно писала о нем и коммунальных войнах непростых жильцов. Председателем ТСЖ «Благодатная, 24» является бизнесмен Андрей Пригульный. Он один из немногих петербургских бизнесменов, кто передвигается по городу в сопровождении вооруженного кортежа на бронированных автомобилях. В числе его соседей по Благодатной  – миллиардер Вадим Тарасов, нефтяной топ-менеджер и отставной депутат Николай Лаптев, директор филиала «Федеральной грузовой компании» Игорь Журавель, бывший директор единой службы заказчика Ленобласти Игорь Кононенко.

Пока два автомобиля ГИБДД въезжали во двор, хозяин кортежа скрылся в подъезде. Выяснять отношения с полицейскими остались охранники. Водителя бронированного Tahoe попросили выйти из салона, он отказался. Его соратники достали пистолеты. Гаишники вынули свои ПМ и вызвали подмогу. Приехали сотрудники патрульно-постовой службы с автоматами наперевес. Переговоры уступили место ультиматуму. Охранники, наконец, сдались. В 29-й отдел полиции Московского района доставили четырех человек. Все они – сотрудники охранного предприятия «Отряд 001», которые, по некоторым данным, выполняют роль личных секьюрити Пригульного. У них изъяли четыре пистолета ИЖ-71 и 44 боевых патрона.

До апреля 2018 года «Отрядом 001» владела Ольга Пригульная, ранее собственником числился сам Андрей Пригульный. В настоящее время юрлицо полностью оформлено на Алексея Климентьева. СПАРКу он более ничем неизвестен. По данным «Фонтанки», вызвавший интерес сотрудников ГИБДД Tahoe 2016 года выпуска приобретался Ольгой Пригульной.

По указу Владимира Путина № 202 от 9 мая 2017 года в городах-участниках чемпионата мира по футболу запрещается оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Все найденное полицейскими у граждан подлежит временному изъятию. Охранники «Отряда 001», хоть и имеют разрешение на оружие, остались без пистолетов и патронов. Запрет действует до 25 июля 2018 года.


© Фонтанка.Ру
Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
Петербургская недвижимость
09.07.2018 17:44

«Петербургская Недвижимость» упрощает оформление ипотеки для своих клиентов

«Петербургская Недвижимость» разработала единую анкету-заявление на ипотечный кредит, параметры которой соответствуют требованиям большинства банков-партнеров. Теперь клиенты компании могут подавать один пакет документов в несколько банков одновременно.
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».
ГК "КВС"
09.07.2018 14:39

Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

Газпромбанк является партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет. Для покупателей квартир в ЖК «Ясно.Янино»(корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 9,2%
Строительный холдинг «ПСК»
09.07.2018 14:06

«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

Квартиры в микрорайоне Славянка и одноименном ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн. руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство завершится в III кв. 2019 г.
ГК "КВС"
09.07.2018 13:20

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 14 июля с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «КВС»
09.07.2018 13:14

Открыт офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

2 июля начал работу офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников, район «Балтийская Жемчужина».
ГК «КВС»
09.07.2018 13:06

Открытие первого продуктового магазина в микрорайоне «Ясно.Янино»

В жилом микрорайоне «Ясно.Янино» начала активно развивается коммерческая инфраструктура. 9 июля запланировано открытие первого продуктового магазина
предоставлено компанией ARKAN
09.07.2018 13:05

Системы безопасности ARKAN теперь доступны в рассрочку

Компания ARKAN - федеральный оператор безопасности, с 1999 года предлагает своим клиентам системы для защиты авто и недвижимости.
Магазин "Кей"
09.07.2018 11:19

Разбираем мифы об электрических чайниках вместе с КЕЙ

Сегодня вместе с КЕЙ мы разберем основные мифы об электрических чайниках и посмотрим, что из них правда, а что нет
Ленстройтрест
09.07.2018 11:04

Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области - ЖК «Янила Кантри»

Вчера стали известны победители федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards. «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» был признан голландский респектабельный пригород ЖК «Янила Кантри» от ГК «Ленстройтрест»
АО «Строительный трест»
09.07.2018 11:01

«Строительный трест» объявляет результаты продаж II квартала и первого полугодия

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей. За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован «СМП Банком»

В линейке банков партнеров ЖК «Образцовый квартал 4» прибавился еще один банк. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») аккредитовал строящийся малоэтажный ЖК.