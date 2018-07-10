Вооруженный кортеж петербургского бизнесмена Пригульного схлестнулся с полицейскими

Кортеж петербургского предпринимателя Андрея Пригульного дал отпор полицейским. Погоня закончилась капитуляцией, когда против вооруженных пистолетами охранников выступили автоматчики.

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов утра 9 июля внимание сотрудников ГИБДД Московского района привлек кортеж автомобилей, точнее ехавший во главе Chevrolet Tahoe черного цвета. На требование остановиться головная машина не отреагировала. Кортеж проследовал во дворы Благодатной улицы и заехал на охраняемую парковку у элитного дома № 24. «Фонтанка» недавно писала о нем и коммунальных войнах непростых жильцов. Председателем ТСЖ «Благодатная, 24» является бизнесмен Андрей Пригульный. Он один из немногих петербургских бизнесменов, кто передвигается по городу в сопровождении вооруженного кортежа на бронированных автомобилях. В числе его соседей по Благодатной – миллиардер Вадим Тарасов, нефтяной топ-менеджер и отставной депутат Николай Лаптев, директор филиала «Федеральной грузовой компании» Игорь Журавель, бывший директор единой службы заказчика Ленобласти Игорь Кононенко.

Пока два автомобиля ГИБДД въезжали во двор, хозяин кортежа скрылся в подъезде. Выяснять отношения с полицейскими остались охранники. Водителя бронированного Tahoe попросили выйти из салона, он отказался. Его соратники достали пистолеты. Гаишники вынули свои ПМ и вызвали подмогу. Приехали сотрудники патрульно-постовой службы с автоматами наперевес. Переговоры уступили место ультиматуму. Охранники, наконец, сдались. В 29-й отдел полиции Московского района доставили четырех человек. Все они – сотрудники охранного предприятия «Отряд 001», которые, по некоторым данным, выполняют роль личных секьюрити Пригульного. У них изъяли четыре пистолета ИЖ-71 и 44 боевых патрона.

До апреля 2018 года «Отрядом 001» владела Ольга Пригульная, ранее собственником числился сам Андрей Пригульный. В настоящее время юрлицо полностью оформлено на Алексея Климентьева. СПАРКу он более ничем неизвестен. По данным «Фонтанки», вызвавший интерес сотрудников ГИБДД Tahoe 2016 года выпуска приобретался Ольгой Пригульной.

По указу Владимира Путина № 202 от 9 мая 2017 года в городах-участниках чемпионата мира по футболу запрещается оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Все найденное полицейскими у граждан подлежит временному изъятию. Охранники «Отряда 001», хоть и имеют разрешение на оружие, остались без пистолетов и патронов. Запрет действует до 25 июля 2018 года.