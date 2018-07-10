Домагой Вида снова попал на видео со "Славой Украине!"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова попал на видео со "Славой Украине!", блогер Данило Яковлев опубликовал в Facebook соответствующую запись.

На видео футболист говорит на хорватском, а рядом с ним сидит член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Вида кричит «Слава Украине!», а также «Белград гори!». Когда и кем сделана видеозапись, блогер не уточняет.

Ранее, 7 июля, сразу после победы сборной Хорватии в матче с Россией защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич, входивший на тот момент в состав официальной делегации, записали видео со словами: "Слава Украине!" и "Это победа за "Динамо" (киевское. – Прим. ред.) и за Украину".

Позже футболисты заявили, что это была шутка. Однако шутку оценили не все. В результате Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение, а Вукоевича отстранила от участия в мундиале в составе хорватской делегации и оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков.