Грузовой "Прогресс " впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" во вторник отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Этот корабль впервые полетит к станции по сверхкоторкой схеме – время его пути до МКС составит чуть более 3,5 часа, сообщили в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса).

"Старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:51 мск. Стыковка корабля с МКС – 10 июля в 04:39 мск", – сказали в ЦНИИмаш.

Корабль доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другое.

Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС" в дополнение к двум уже использующимся на станции. Ранее космонавты отмечали, что рукава скафандра из-за новой полиуретановой оболочки теснее. В конструкцию "Орлана-МКС", который доставит на станцию корабль "Прогресс", уже внесены некоторые изменения, которые улучшают условия при работе.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).