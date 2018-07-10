В Аргентине проходят массовые акции протеста

Тысячи людей вышли на массовые акции протеста в Аргентине против выделения кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior, несогласные с политикой правительства собрались у памятника Обелиск в центре Буэнос-Айреса в день, когда Аргентина отмечает очередную годовщину независимости.

По мнению манифестантов, выделение кредита обяжет власти страны проводить дальнейшую политику сокращения государственных расходов и увольнений в государственном и частном секторе экономики.

В то же время президент Аргентины Маурисио Макри призвал общество к терпению. "Мы идем через шторм", — заявил Макри на публичном мероприятии в провинции Тукуман. Он возложил ответственность за удручающее состояние экономики как на правление своих предшественников, так и на ситуацию на внешних рынках и ошибки своего собственного правительства.

Официально МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов в конце июня. Ранее власти Аргентины заявили, что намерены воспользоваться только первым траншем в 15 миллиардов долларов.