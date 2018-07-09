Клиенты петербургского туроператора «Аврора БГ» просят вывезти их из Болгарии

Отпуск петербуржцев, отправившихся в Болгарию с помощью туроператора «Аврора БГ», рискует растянуться до неопределённых сроков. Часть туристов воспользовались услугой только авиаперевозки. Теперь, когда «Аврора БГ» приостановила работу, чтобы вернуться домой, отпускникам придётся повторно покупать билеты. Но денег на них найти смогут не все.

Как рассказала «Фонтанке» клиентка «Авроры БГ» Галина Вердиева 9 июля, она обратилась в ассоциацию «Турпомощь», чтобы оформить заявку на экстренный выезд на родину. По её словам, проблемы с повторной оплатой билетов, возникли не только у неё, но и у других отдыхающих.

По данным Ассоциации туроператоров, до 30 июня на отдых в Болгарию по чартерным рейсам, приобретённым у «Авроры-БГ», улетело около 200 человек. В компании пояснили, что часть туристов не покупали обратный билет, либо узнав о проблемах с перевозкой, самостоятельно строили обратный маршрут.

Ранее стало известно, что туроператор закрыл чартерную программу в Болгарию и Черногорию. Компания успела продать 1500 авиабилетов. Сейчас пострадавшие туристы вынуждены повторно платить за перелёт, готовится коллективный иск в суд. «Аврора-БГ» 6 июля объявила о приостановке деятельности. В компании тогда, подчеркнули, что выполнят все взятые на себя обязательства в полном объёме.

Ранее «Аврора БГ» входила в состав прекратившей деятельность компании «Матрешка-Тур».