Памела Андерсон прилетит в Петербург поболеть за друга-француза

Известная актриса и модель Памела Андерсон присутствовать на матче 1/2 финала чемпионата мира Франция – Бельгия, информирует Equipe. Отмечается, что Федерация футбола Франции заказала самолет для семей игроков национальной команды, чтобы они смогли посмотреть игру на стадионе в Санкт-Петербурге.

"Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно. Но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит сделать сюрприз защитнику", – говорится в сообщении.

Игра состоится завтра в 21.00. Поболеть за команды приедут президент Франции, королевская чета и премьер-министр Бельгии, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.