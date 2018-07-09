Рейтинги Трампа растут в США

В США вырос рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа, следует из данных опроса, подготовленного Emerson College.

Результаты опроса показывают, что деятельность Трампа сейчас поддерживают 43% американцев, в то время как 50% ее не одобряют.

Согласно январскому опросу, дела Трампа поддерживали 39% граждан США, в то время как 52% высказывались о ней негативно, пишет РИА Новости 9 июля.

Опрос, подготовленный Emerson College, проводился 6-7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность – 3-4%.