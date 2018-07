Хант сменил Джонсона на посту главы МИД Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой МИД страны.

Об этом говорится в твиттере канцелярии британского премьера вечером 9 июля. Уточняется, что кандидатуру Ханта уже одобрила королева Елизавета II.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.