Хант сменил Джонсона на посту главы МИД Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой МИД страны.

Об этом говорится в твиттере канцелярии британского премьера вечером 9 июля. Уточняется, что кандидатуру Ханта уже одобрила королева Елизавета II.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 июля 2018 г.

51-летний Джереми Хант с 2012 года занимал пост министра здравоохранения.

Ранее стало известно о письме Мей экс-главе британского МИДа, где она отмечает, что удивилась отставке Джонсона, так как накануне он принял участие в обсуждении вопроса Brexit. Совещание в резиденции Чекерс Мэй оценила как продуктивное. Премьер-министр выступила в защиту принятого плана по выходу Великобритании из Евросоюза и отметила, что в стратегия приведёт страну к тому, за что выступал сам Джонсон — Лондон вернёт себе контроль над своими границами, законами и деньгами.

Сам Джонсон ранее заявил что, Великобритания рискует превратиться в колонию.

Сегодня в отставку отправлен глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон. Накануне свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Джонсон и Дэвис критиковали принятый «мягкий вариант» выхода Великобритании из Евросоюза.