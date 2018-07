Мэй удивилась отставке главы МИД Джонсона

Увольнение главы внешнеполитического ведомства Великобритании стало неожиданностью для премьер-министра Терезы Мэй. Об этом говорится в письме, которое глава кабмина направила Борису Джонсону. Копию документа в твиттере опубликовал корреспондент The Times Сэм Коутс 9 июля.

«A little surprised» – Theresa May to Boris Johnson pic.twitter.com/1zUpFfbHX9