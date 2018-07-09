Мэй удивилась отставке главы МИД Джонсона

Увольнение главы внешнеполитического ведомства Великобритании стало неожиданностью для премьер-министра Терезы Мэй. Об этом говорится в письме, которое глава кабмина направила Борису Джонсону. Копию документа в твиттере опубликовал корреспондент The Times Сэм Коутс 9 июля.

«A little surprised» – Theresa May to Boris Johnson pic.twitter.com/1zUpFfbHX9 — Sam Coates Times (@SamCoatesTimes) 9 июля 2018 г.

В письме Мей отмечает, что удивилась отставке Джонсона, так как накануне он принял участие в обсуждении вопроса Brexit. Совещание в резиденции Чекерс Мэй оценила как продуктивное. Премьер-министр выступила в защиту принятого плана по выходу Великобритании из Евросоюза и отметила, что в стратегия приведёт страну к тому, за что выступал сам Джонсон — Лондон вернёт себе контроль над своими границами, законами и деньгами.

Сам Джонсон ранее заявил что, Великобритания рискует превратиться в колонию.

Сегодня в отставку отправлен глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон. Накануне свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Джонсон и Дэвис критиковали принятый «мягкий вариант» выхода Великобритании из Евросоюза.