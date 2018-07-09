«Господь, благослови Путина»: приехавших поддержать президента России американцев задержали на Невском

Участники американского движения «Уличные проповедники» задержаны в Петербурге. Прославление Владимира Путина сочтено опасным для общества.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 9 июля граждане США при поддержке одного норвежца развернули у Гостиного двора плакаты пророссийского содержания. Фоном им были триколоры. Один начинался с воззвания «Господь, благослови Путина», второй требовал от публики покаяния. В целом, протестовали американцы против гомосексуализма и предлагали жителям Петербурга тут же, не отходя от Гостинки, сделать выбор между небесами и адом.

Стихийную акцию окружили полицейские. С их приходом наметился коммуникативный дисбаланс. Американцам предсказуемо казалась абракадаброй фраза: «Граждане, вы нарушаете установленный порядок организации и проведения собрания и митинга». Перейти на английский сотрудники не рискнули. Видимо, они не попали в число тех, кого отправляли на курсы к чемпионату миру. Но помогла смекалка. Патрульные обратились за помощью к прохожим, в числе которых оказался корреспондент «Фонтанки». Через третьи уста довели свою просьбу. Уговаривали долго, с полчаса. Проповедники стояли насмерть.

Когда к Гостиному двору подъехал служебным автомобиль, стоицизм американцам изменил, они согласились свернуть плакаты и разойтись. Но полицейским стало жалко потраченного на выезд бензина и своего времени, они компенсировали затраты задержанием. Гостей отвезли в 28-й отдел полиции с перспективой оформления административных протоколов по статье 20.2 КоАП – за нарушение правил уличных мероприятий. Оно предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов.

Движение «Уличные проповедники» проводит акции по всему миру. Участники несут в массы постулаты Евангелия. В основном, исповедуют протестантизм.