США пообещали защитить интересы Украины на переговорах Трампа и Путина

США заверили Украину, что президент США Дональд Трамп «не предаст» интересы Киева на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в Хельсинки 16 июля.

Об этом Reuters рассказал украинский дипломат на условиях анонимности, сообщает RNS 9 июля. «Мы получили четкие заверения от американской стороны, что украинские интересы будет подтверждены и защищены (в ходе саммита)», — заявил источник.

«Для нас важно, чтобы за нашими спинами не произошло никаких неприятных сюрпризов, и мы получили четкие заверения, что этого не случится», — добавил он.

Агентство отмечает, что Трамп известен своим спонтанным и иногда изменчивым стилем дипломатии, и в Киеве опасаются, что Путину удастся убедить американского президента принять присоединение Крыма к России.

Киев также рассчитывает, что в ходе переговоров Трамп «подтолкнет» российского лидера к снижению поддержки самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также смягчить позицию Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе.

Пресс-службы Кремля и Белого дома ранее сообщили, что встреча лидеров России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудят отношения между двумя странами, а также ряд вопросов, касающихся национальной безопасности.