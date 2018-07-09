Отстраненный от ЧМ-2018 за слова «Слава Украине!» экс-футболист Вукоевич останется в России

Бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич, несмотря на исключение из состава официальной делегации национальной команды на чемпионате мира, намерен остаться в России. Об этом заявила его жена Андреа Вукоевич.

«Муж отреагировал столь эмоционально, так как Украина была его вторым домом в течение десяти лет. В этом не было никаких плохих намерений или политических подтекстов. Он принял решение Хорватского футбольного союза с пониманием и уважением. Но Огнен останется в России и будет поддерживать свою сборную до конца», – цитирует Gloria.hr слова Андреа Вукоевич.

Напомним, 7 июля сразу после победы сборной Хорватии в матче с Россией защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич, входивший на тот момент в состав официальной делегации, записали видео со словами: "Слава Украине!" и "Это победа за "Динамо" (киевское. – Прим. ред.) и за Украину".

Позже футболисты заявили, что это была шутка. Однако шутку оценили не все. В результате Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение.

Это не первый скандал с политическим подтекстом на этом чемпионате мира. Ранее футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири (оба – этнические косовары), празднуя голы в ворота Сербии, изображали руками орла – национальный символ Албании. В результате оба были оштрафованы на 8680 евро каждый.