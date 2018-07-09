Концертмейстера Михайловского театра задержали за езду на неопознанном велосипеде

Концертмейстер Михайловского театра Александр Смирнов провел ночь в отделе полиции. Ехавшего на репетицию артиста сняли с подозрительного велосипеда.

Как сообщил «Фонтанке» 9 июля адвокат Павел Маркасов, полиция заинтересовалась концертмейстером на Сенной площади. Патруль во главе с полковником попросил документы на старенький велосипед и паспорт. У Смирнова не оказалось ни того, ни другого. Ему предложили проехать до отдела полиции, артист вызвал защитника.

Приезд Маркасова добавил остроты. Он попросил дать ему время для консультации с доверителем прямо на Сенной площади. Патрульные ответили задержанием Смирнова и Маркасова.

Видео: предоставлено Павлом Маркасовым

В отделе адвокат и концертмейстер провели ночь, на следующий день их отвезли в Октябрьский суд. На Смирнова оформили административный протокол по мелкому хулиганству. Якобы руководитель группы ударных инструментов оркестра Михайловского театра нецензурно выражался. Суд освободил его от ответственности в связи с малозначительностью нарушения. Маркасова оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотрудникам полиции.

Адвокат будет обжаловать свое задержание. По его словам, в отделе полиции у него изъяли все вещи, в том числе служебное удостоверение. Инцидент случился еще 2 июля. О нем стало известно сегодня после подачи Маркасовым жалоб в федеральную палату адвокатов.

Повышенное внимание полицейских Адмиралтейского района к велосипедистам именно 2 июля, возможно, связано с ориентировкой, разосланной всем патрулям. Утром того же дня на Загородном проспекте был похищен велосипед сотрудницы Северо-Западного главного управления Центробанка России. Работает она уборщицей. Установлено, что Смирнов к краже отношения не имеет.