Пресса узнала, что сказал Джонсон Терезе Мэй на прощанье

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем прошении об отставке заявил, что «мечта о Brexit умирает, а «страна идет к тому, чтобы стать колонией». Копию заявления опубликовал телеканал Sky News.

«Brexit должен был стать возможностью и надеждой, шансом что-то сделать иначе. Стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужной неуверенности в самих себе», — отметил он.

Дипломат добавил, что «страна движется к полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию. Мы действительно стремимся к статусу колонии».

Сегодня в отставку https://www.fontanka.ru/2018/07/09/080/ отправлен глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон. Накануне свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Джонсон и Дэвис критиковали принятый «мягкий вариант» выхода Великобритании из Евросоюза.