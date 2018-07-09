Церковь Англии продаст свои доли в нефтегазовых компаниях для защиты климата

Церковь Англии избавится от активов в компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых и нарушающих Парижское соглашение по климату. Решение о продаже принял высший орган англиканской церкви Генеральный синод, сообщает «Би-би-си» 9 июля.

По словам представителей синода, своими действия церковь «должна нести моральное лидерство в таком настоятельном вопросе, как изменение климата».

Доля церкви Англии в нефтегазовых компаниях оценивается в £123 млн, в целом её активы составляют £12 млрд. К 2023 году планируется продать доли во всех компаниях, работа которых не соответствует положениям Парижского соглашения.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Инициатива впервые объединила усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.