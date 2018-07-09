Главного тренера сборной Франции разозлил вопрос о сборной России

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко отреагировал на вопрос журналиста о сборной России, её сильных и слабых сторонах, заданный на пресс-конференции в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 с Бельгией 9 июля.

«Переводчик, вы уверены, что вопрос был о сборной России? Я что, реально должен говорить об этой команде? Ну ладно, просто я не понимаю, почему меня просят говорить о сборной России накануне полуфинала чемпионата мира против другой команды. Не вижу логики. Здесь есть журналисты из Франции, Бельгии, других стран. Давайте двигаться дальше», — сказал Дешам, сообщает "Чемпионат".

Матч Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 21:00 по московскому времени. На игру приедут президент Франции, королевская чета Бельгии, премьер-министр этой страны и спикер СФ ФС РФ Валентина Матвиенко.