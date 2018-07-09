В Петербурге выдали документы для строительства рекордных 20 млн кв. м жилья

В Петербурге выданы разрешения на строительство 1,2 тысячи домов общей площадью 20,7 млн кв. м, сообщает комитет по строительству. За последние 5 лет эта цифра выросла вдвое.

Дома с выданными разрешениями планируют построить в ближайшие 7 лет. Таким образом общая площадь жилья в Петербурге вырастет на одну шестую. При этом в Ленобласти уже строится 9 млн кв. м, ранее заявлял зампред правительства региона Михаил Москвин.

Резкий рост действующих разрешений на жилье связан с предстоящей отменой долевого строительства. Таким образом, девелоперы стараются создать «задел» проектов, который возводятся по старым правилам. С 1 июля следующего года новые жилые комплексы будут строиться только на кредиты банков. Деньги покупателей будут «заморожены» на эскроу-счетах до сдачи домов в эксплуатацию.