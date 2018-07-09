Конституционный суд разъяснил, как добиться отмены вступившего в силу решения суда

Конституционный суд дал россиянам шанс оспорить решения судов после того, как нормативный акт в их основе признан недействующим. При этом не важно, когда незаконный акт был изъят из правовой системы.

Как сказано в постановлении КС, опубликованном 9 июля, поводом присмотреться к нормам Арбитражного процессуального кодекса стала жалоба петербургской компании «Альбатрос». В 2015 году фирма туристических экскурсионных услуг заключила со Смольным договор об аренде причала у Марсова поля. Продлить срок его действия помешало постановление правительства: часть акватории Мойки попала в список мест, где запретили остановку и стоянку речных судов.

Предприниматели обжаловали отказ в пролонгации договора в арбитражных судах, но проиграли процесс. Зато через Верховный суд смогли обжаловать сам запрет. Однако это достижение не помогло им вернуть причал: суды отказались пересматривать решение, поскольку когда оно было вынесено, постановление ещё имело силу.

В Конституционном суде такое применение пункта 1 части 3 статьи 311 АПК РФ признали неверным. Заявитель добился победы, понёс судебные издержки, но пользоваться его достижениями будут другие. Судьи отметили, что сама норма Основному закону не противоречит, но подобное толкование несправедливо и лишает стимула бороться за свои права законными методами.

Спорное положение АПК РФ не препятствует восстановлению имущественных прав именно того, кто добился признания акта недействующим, сказано в постановлении. Арбитражное дело об аренде причала на набережной реки Мойки должно быть пересмотрено.