«Давай нормально дубаснем»: гибель заслуженной балерины Мариинки на Невском попала на видео

Заслуженная артистка Ольга Искандерова погибла от стритрейсера под прицелом видеокамер Невского проспекта. Женщина в силу возраста не успела перейти дорогу, до тротуара ей оставались считанные метры.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, продолжение гонки петербургских стритрейсеров, решивших «нормально дубаснуть» по Невскому, оказалось в объективе уличной видеокамеры. Она нацелена на перекресток проспекта с улицей Марата.

Ольга Искандерова ступила на Невский после того, как загорелся зеленый для пешеходов. Идущим навстречу ей молодым людям хватило пятнадцати секунд, чтобы пересечь проезжую часть.

Ольге Дмитриевне ходьба давалась с трудом. К появлению красного сигнала она смогла преодолеть лишь половину Невского. Справа от нее весь перекресток с Марата был свободен. Видимо, она рассчитывала успеть до тротуара, пока автомобили доедут до пешеходного перехода. К тому же Невский хорошо освещен, и фигуру на ослепительно белой «зебре» автомобилисты наверняка разглядеть могли. Но не стритрейсеры.

По данным «Фонтанки», участником бешеной игры «Давай нормально дубаснем» был 28-летний Иван Ярочкин. Его «Тойота Супра» на полном ходу сбила женщину.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 часть 3 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, водитель при движении по Невскому в сторону площади Восстания не дал возможности пешеходу закончить переход проезжей части и совершил наезд. Согласно пункту 14.3 правил дорожного движения, на регулируемых пешеходных переходах водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части, даже если ему, водителю, горит «зеленый».

Заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова (Балтачеева) погибла вечером 18 июня. Она направлялась к себе в квартиру на улице Марата. Жила одна, близкие умерли.

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в 1943 году. В 1962-м окончила Академическое училище имени Вагановой. Танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова, преподавала в Академии русского балета Вагановой, последние двадцать лет – в Мариинском театре. В августе этого года ей исполнилось бы 75 лет.