Полиция потеряла председателя КГИОП: «Гражданин Макаров не открывает квартиру»

В Петербурге бесследно пропал председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров. Так утверждает участковый. Чиновник-невидимка парализовал его работу.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, исчезновением председателя обеспокоился участковый 78-го отдела Центрального района Аслан Ортанов. Он расследовал хищение массивной двери жилого дома на улице Чайковского, 40. Она является объектом культурного наследия. Заявление о преступлении писал председатель КГИОП. Аслан Заурбекович, сотрудник въедливый и аккуратный, планировал предпринять все меры, чтобы детальнее углубиться в обстоятельства кражи и проникнуться ценностью четырехстворчатого дверного заполнения с историческим рисунком филенок и профилей.

Судьба обошлась с участковым Ортановым немилосердно. «При обходе жилого массива установить свидетелей, очевидцев и лиц, сменивших дверное заполнение, не представилось возможным», – грустно доложил старший лейтенант наверх. Ему велели: «Копай дальше».

Пролить свет мог председатель КГИОП. Живет он, насколько известно «Фонтанке», в двух шагах от 78-го отдела, на Чехова. В сравнении с этим расстоянием рабочий кабинет Макарова на площади Ломоносова отделен от участкового световыми годами. Поэтому выбор Аслана Ортанова был очевиден. Он пришел домой к председателю и послушал, как звук дверного звонка летит по пустующим комнатам. «В результате выхода в адрес места жительства гражданина Макарова дверь в квартиру никто не открыл, опросить его не представилось возможным. Оставленные повестки о явке в ОВД были проигнорированы», – резюмировал участковый в своем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Фонтанка» дозвонилась до Сергея Макарова с первого раза. Он выслушал историю "своего исчезновения", ответил: «Если приходить ко мне домой в рабочее время, то, действительно, шансов повидаться немного. Повесток, к сожалению, не получал. Искать меня на работе – тоже дело хлопотное. Я здесь каждый будний день, но мой кабинет находится на четвертом этаже, а лифта нет».

КГИОП обжалует в прокуратуру «отказное» постановление участкового.

На Чайковского, 40, находится доходный дом Чижовых. Построен в стиле модерн в 1907 году. В список вновь выявленных объектов, представляющих историческую или иную культурную ценность, внесен в 2001-м.