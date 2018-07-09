«Фонтанка» за 60 секунд — 9 июля

Дитя того вечера в Москве, когда Александр Филимонов уронил мяч в свои ворота, – Федор Погорелов - плачет и благодарит сборную за новые смыслы.

А тем временем ультрафанаты «Зенита» отгрызли палец Черчесову. Свидетелям вломили со словами "нет клуба, кроме «Зенита»".

Рекламу дипломов и курсовых на заказ запретят. Но рынок это не уронит. Объясняем, почему.

США и Китай начали торговую войну. А потери будем считать мы. Трамп копает яму под новый глобальный кризис.

Строительный миллиардер Амелин умер, оставив троих наследников сражаться за свои активы. Победитель получил миллиардный долг перед Минобороны.

Европейский университет пошел за лицензией в Рособрнадзор четвертый раз. Берет измором? Проще дать, чем объяснить, почему ты этого делать не хочешь.

Жителей «поехавшего» дома на Зверинской вернули в квартиры. Им сказали, мол, постоит еще дом.

Не саудитами едиными. Питерские карманники облегчили жизнь пакистанского футбольного болельщика на 700 тысяч рублей.