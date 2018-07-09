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Общество
09.07.2018 19:37
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«Это сделали русские»: Борис Джонсон покидает МИД Великобритании

Одиозный политик Борис Джонсон покинул МИД Великобритании. Он был одним из главных обвинителей России по делу Скрипалей.

«Это сделали русские»: Борис Джонсон покидает МИД Великобритании

Garry Knight/Flickr/CC BY 2.0

Когда Борис Джонсон был мэром Лондона, он веселил общественности своими высказываниями. Когда он стал главой МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй, он стал активным участником настоящей дипломатической войны с Россией.

Еще в 2016 году британский Министр иностранных дел заявил, что Россия может стать в страной-изгоей из-за своей деятельности в Сирии. «Отношение к России в мире ухудшается», – говорил Джонсон таблоиду The Sun. 

Во время парламентских дебатов он на полном серьезе призывал некоммерческую организацию Stop the War устроить акции протеста против войны в Сирии у российского посольства в Лондоне. Активисты восприняли это предложение как провокацию и никаких акций проводить не стали.  

В, которую министр призвал выйти на демонстрацию, отказались проводить такую акцию

Другие высказывания министра в отношении России были не менее острыми. Так, он заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за гибель лайнера МН17 и 298 пассажиров и членов экипажа в небе над Донецком. Кроме того, Джонсон ставил в вину России присоединение Крыма, вторжение в Донбасс, хакерские взломы, попытку переворота в Черногории, химическое оружие в Сирии, взлом бундестага и вмешательство в выборы других стран. И, конечно же, отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери «Новичком» в городке Солсбери. «Мы все знаем, кто виновен, – говорил глава британского МИД по этому поводу. – Вопрос в том, признается ли он сам, или его поймают». 

Разницу между Великобританией и правительством Путина Джонсон обозначал так: «Они создают «Новичок», а мы создаем световые мечи». Министр имел в виду, что фильм «Звездные войны: Последние джедаи» был снят британцами — и в современном мире это куда более мощное средство воздействия, чем отравляющие вещества. 

Весной 2018 Джонсон заявил, что перспектива думать о славе Путина на чемпионате мира по футболу вызывает у его тошноту и ему «трудно представить, что Великобритания будет представлена на чемпионате мира по футболу в России». А еще раньше сравнил мундиаль в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии. 

С подачи Бориса Джонсона Лондон поддержал Украину «в ее борьбе против гибридной агрессии Российской Федерации».

Сразу после Brexit Джонсон рассчитывал ужесточить антироссийские санкции, потому что тогда это мероприятие можно будет не согласовывать с другими европейскими странами. 

Доставалось от неистового министра и Трезе Мэй. Так, он назвал предложение о таможенном партнерстве с Европейским союзом после Brexit "безумным".

Считается, что именно за свое непримиримое стремление к жесткому варианту разрыва отношений с Евросоюзом Джонсон и поплатился должностью за конфликт с премьером.

И по странному стечению обстоятельств мятежный министр покидает правительства Великобритании в разгар скандала со «вторым пришествием» отравляющего вещества «Новичок».

 

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