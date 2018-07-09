Граффити с Черчесовым на Петроградке закрашивают. Удалить его решили художники

Портрет тренера сборной России Станислава Черчесова во дворе на Петроградской стороне закрашивают серой краской. Творение стирают его авторы – HoodGraff. Об этом художники рассказали «Фонтанке» 9 июля.

Серый фон стал ответом на вмешательство в рисунок вандалов, которые «отрубили» палец Черчесову.

По словам команды художников HoodGraff, стена не будет пустовать, на этом месте в ближайшие сутки появится новый рисунок на футбольную тему. Задумку своего будущего творения авторы раскрывать не стали.

Напомним, что красного добавили в рисунок фанаты «Зенита», которые увидели в большом и указательном пальцах Черчесова букву «L». С нее начинается название польской «Легии» (Legia). Черчесов тренировал ее в 2015 – 2016 годах. «Реклама» любого другого клуба, кроме «Зенита», в Петербурге неприемлема. «Один город – одна команда!» — посчитали они.

Свидетелями вандализма стали случайные прохожие. Очевидцев поколотили ультрас. Пострадавшие в полицию Петроградского района еще не обращались, сейчас они отлеживаются дома.

Граффити с Черчесовым на трансформаторной будке появилось 21 июня. Рисунок снабдили строчкой из песни Сергея Шнурова: «Ты просто космос, Стас!»

Изображение не понравилось местному жителю. Он обратился с жалобой к властям. В итоге Ленэнерго предписало зачистить будку до 1 ноября.

Чемпионат мира по футболу проходит в России до 15 июля. Национальная сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал. Ее игру болельщики оценивают восторженно.