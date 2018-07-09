Глава минобороны Британии обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери. Его слова приводит Reuters.

«Простая реальность такова, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.

По его мнению, после этого весь мир объединится с Лондоном и осудит случившееся.

В английском городе Эймсбери, который находится рядом с Солсбери, вечером 30 июня мужчина и женщина были найдены в критическом состоянии в результате отравления неизвестным веществом. Пострадавшие были госпитализированы. Позднее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление людей в Эймсбери не связано с «делом Скрипалей». Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что двое пострадавших в Эймсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».