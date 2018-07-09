Тысяча болельщиков из Бельгии и Франции прилетит в Петербург на матч своих команд

Пять чартеров с болельщиками прилетят в Петербург к матчу Франция – Бельгия 10 июля, рассказали «Фонтанке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

По словам представителя воздушной гавани, из них четыре чартера прибудут из Бельгии, один из Франции, всего они привезут 1000 человек. Но делать вывод о том, что бельгийские болельщики поддерживают свою команду более активно, преждевременно. «10 июля в Пулково прибудут три регулярных из Франции, скорее всего, болельщики воспользуются ими», – сообщили в ВВСС 9 июля.

Напомним, матч за право выхода в финал между Францией и Бельгией пройдет на стадионе «Санкт-Петербург арена» и начнется в 21.00 завтра. На игре планируют присутствовать король Бельгии Филипп и королева Матильда, а также премьер-министр страны Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.