На Московском шоссе полиция вновь окружила перевалочную базу упрямого бутлегера

На промзоне в Московском районе оперативники экономической полиции и Росалкогольрегулирования изымают цистерну и вывозят оборудование для перекачки спирта. «Фонтанка» нашла фото, которые подтверждают, что эту точку оперативники уже накрывали. И притом по тому же поводу.

По информации «Фонтанки», около 17:30 9 июля оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования по Северо-Западу дождались, когда в промзону возле дома 23 по Московскому шоссе въедет цистерна с неучтенным спиртом для последующего разлива по емкостям и перевозки по подпольным производителям контрафактного алкоголя.

После чего, собственно, начались типичные задержания и оформление груза бутлегеров.

Также «Фонтанка» узнала, что зимой прошлого года именно на этом месте те же полицейские подкараулили точно такую же цистерну с «черным» спиртом.

Заметим, что такие машины перевозят по 30 тонн спирта. Исходя из цены на этом специфическом рынке по 52 – 54 рубля за литр спирта, потери игроков составляют более 1,5 млн рублей.

Кстати, что касается «потерпевшего», то «Фонтанка» поинтересовалась не мигрантами-наемниками, конечно, а учредителем схемы.

– Ясно, что знаем. Юрий Васильевич такой есть. Он из десантников, хоккеист, поэтому и упрямый, – ответил нашему журналисту собеседник, назвав даже фамилию, которую мы по соображениям презумпции невиновности оглашать не стали.