Российские пулемёты, пьяные матросы и договор со Швецией. Финский флот отметил своё столетие

В течение двух дней ВМФ Финляндии с размахом отмечал свой вековой юбилей в Турку.

читатель "Фонтанки"

Корабли военно-морских сил Финляндии в честь 100-летия ВМФ выстроились вдоль берегов реки Аура в городе Турку 8 – 9 июля. Минобороны выставило на обозрение публики не только свои корветы, минные заградители, ракетные катера, но и сухопутные транспортные средства, оружие, гранатометы.

Поддержать финский флот пришли и корабли ряда других стран. Так, Швеция показала многоцелевой корвет типа «Висбю», а из Великобритании пришёл 135-метровый ракетный фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose. ВМС Дании, Эстонии и Польши тоже приняли участие в мероприятии.

Кроме того, В Турку 9 июля министры обороны Финляндии и Швеции Юсси Ниинистё и Петер Хултквист подписали меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству в условиях мира, кризиса и войны.

В этот же день со столетием флота страну поздравили президент Финляндии Саули Ниинистё и командующий ВМС Финляндии вице-адмирал Вейо Тайпалус.

Herra tasavallan presidentti! Merivoimat ilmoittautuu seuraavaa sataa vuotta varten! Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili #Merivoimat vuosipäivän kalustonäyttelyssä ja Merivoimien komentajan kutsumana Suomen Joutsenella 9.7. #pv100 #vuosipäivä pic.twitter.com/rmnjKP6y0T — Merivoimat – Finska Marinen – The Finnish Navy (@Navyfi) 9 июля 2018 г.

Читатель «Фонтанки» прогулялся по территории военного фестиваля. Вход, как он отмечает, на некоторые корабли, например, латвийские и литовские, был закрыт. В отношении посетителей действуют строжайшие правила, ограничивающие съёмку на борту тех, что всё же пускают гостей. Финны из числа гражданских обратили внимание, что на многих военных судах есть российские пулемёты, в частности, HCB «Утёс» и пулемёт Калашникова.

Особенно выделились британские военно-морские силы – команда HMS Montrose сыграла с местной командой в регби, набив немало синяков. Местные жители рассказали, что видели и пьяных английских моряков. Не побошлось и без происшествий. Вечером из реки вытаскивали четверых загулявших.