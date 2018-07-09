Витсель вернулся в Петербург

Сборная Бельгии по футболу прибыла в Петербурге для участия 10 июля в полуфинальном матче чемпионата мира против Англии. В составе бельгийской команды также прибыл полузащитник Аксель Витсель, известный по своему выступлению за «Зенит».

Витсель об этом тоже не забыл и в "Твиттере" опубликовал фотографию, сделанную после приземления в Пулково, с подписью «Санкт-Петербург, я скучал по тебе!».

Напомним, "Зенит" также поздравил Витселя с выходом в полуфинал турнира после матча 6 июля против Бразилии.

Напомним, Аксель Витсель выступал за «Зенит» с 2012-го по 2017 год. 3 января 2017 года он перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». На чемпионате мира-2018 Витсель сыграл четыре матча, включая матч 1/8 против Японии и ¼ против Бразилии.